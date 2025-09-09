بعد مقتل 6.. إسرائيل تفرض عقوبات على سكان قرى منفذي هجوم القدس

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أعلن فرض عقوبات على القريتين اللتين خرج منهما منفذا هجوم القدس أمس.

وقال كاتس: "وجهت اليوم بفرض عقوبات مدنية على أقارب وسكان قرى منفذي الهجوم القاتل في القدس".

وأمس الاثنين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 6 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار نفذه شابان فلسطينيان داخل محطة حافلات مركزية شمال القدس المحتلة.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن من بين القتلى حاخاما، وأن هناك 6 إصابات خطيرة جراء إطلاق النار في محطة الحافلات قرب مستوطنة راموت.ش