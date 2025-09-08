نتنياهو: شعب إسرائيل حزين على سقوط 4 من مقاتليه في غزة

وكالات

قال بنيامين نتنياهو، إن شعب إسرائيل حزين على سقوط 4 من مقاتلي سلاح المدرعات في معارك قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو خلال تصريحات إعلامية، أن "مقاتلونا تصرفوا بشجاعة من أجل القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس لإعادة جميع الأسرى".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل أربعة من جنوده خلال العمليات العسكرية شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى نشر أسماء ثلاثة منهم، بينما لم تُكشف بعد هوية الجندي الرابع.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 فلسطينيين شاركوا في العملية التي قتل فيها 4 جنود شمالي قطاع غزة، موضحًة أنهم ألقوا عبوة ناسفة من فتحة الدبابة وأطلقوا النار على قائدها.

وقالت إن منفذو العملية وصلوا إلى مهجع للدبابات بعد عودتها من نشاط عسكري في حي الشيخ رضوان، مؤكدًة أن العبوة الناسفة انفجرت داخل الدبابة فاشتعلت فيها النيران ما أدى إلى مقتل جميع أفرادها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات قصف وتدمير واسعة في مدينة غزة، مستهدفًا ما تبقى من مبانٍ وأبراج سكنية.