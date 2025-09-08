إعلان

إذاعة الاحتلال: اعتراض مسيرة أُطلقت من اليمن باتجاه منطقة ديمونا

01:58 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، باعتراض مسيرة أُطلقت من اليمن باتجاه منطقة ديمونا في صحراء النقب.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، انتهاء حادث تسلل مسيرة إلى منطقة ديمونا.

وقبل قليل، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت مجددًا في النقب خشية تسلل مسيرات.

بينما قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن هناك تقارير عن انفجار مسيرة في منطقة مطار رامون جنوبي إسرائيل.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، إغلاق المجال الجوي في محيط مطار رامون بسبب الاشتباه بتسلل مسيرة.

الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة اليمن منطقة ديمونا صحراء النقب
