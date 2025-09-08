وكالات

نجحت الممرضة المصرية رضا محمد، المقيمة في الكويت، في إنقاذ حياة رجل مسن داخل أحد المراكز التجارية الكبرى، بعدما أعلن فريق الطوارئ وفاته إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقع الحادث في "360 مول" بمنطقة الزهراء، حيث سقط رجل يبلغ من العمر 70 عاماً مغشياً عليه، وبدأت فرق الإسعاف محاولات إنعاشه قبل أن تُعلن وفاته. غير أن الصدفة وضعت الممرضة المصرية في المكان نفسه، لتسارع بالتدخل وإجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بإصرار ومهارة أعادت له النبض وأنقذت حياته.

وثق المشهد أحد رواد المول انتشر سريعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول رضا محمد إلى رمز بطولي، ويُطلق عليها المتابعون لقب "البطلة"، فيما أصبح اسمها حديث الشارع الكويتي.

ولم يقتصر التقدير على تفاعل الجمهور فحسب، إذ بادر وزير الصحة الكويتي إلى تكريمها رسمياً ومنحها شهادة تقدير، مؤكداً أن ما قامت به نابع من إنسانيتها وحسها المهني، رغم أنها لم تكن في موقع عملها لحظة الحادث.