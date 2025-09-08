إعلان

إسبانيا تقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل

10:57 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن الحكومة الإسبانية ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل، مؤكدًا أنه يجب العمل من أجل أن يعم السلام منطقة الشرق الأوسط.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي اليوم: "كل ما فعلناه حتى الآن لم يفلح في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني"، معلنًا أن الحكومة قررت إغلاق الموانئ الإسبانية أمام البواخر الإسرائيلية التي تحمل أنظمة دفاعية.

كما قررت الحكومة الإسبانية إغلاق مجالها الجوي أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل، مضيفًا "سنمنع الناقلات التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية قررت زيادة الدعم الإنساني للسكان في قطاع غزة، كما قررت زيادة مساهمتها في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بـ10 ملايين يورو (11.7 مليون دولار).

الحكومة الإسبانية ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل.

