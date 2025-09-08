إعلان

"لست سعيدا بما يجري هناك".. ترامب يُعرب عن استيائه بشأن الأزمة الأوكرانية

03:40 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتعامل مع الوضع بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أنه يخطط للتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا.

أضاف ترامب: "سنتعامل مع الوضع بين روسيا وأوكرانيا، كما أن زعماء بعض الدول الأوروبية سيصلون إلى بلادنا لمناقشة تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا يوم الاثنين أو الثلاثاء وستكون لدينا مناقشات شيقة".

وأوضح أنه يخطط للتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعرب ترامب عن "استيائه من الوضع الحالي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية"، مؤكدا في نفس الوقت أنه على ثقة في حل نهائي للأزمة الأوكرانية.

وقال: "لست سعيدا بما يجري هناك أعتقد أنه سيحل"، مؤكدا في إجابته عن أسئلة الصحفيين في قاعدة أندروز العسكرية قرب واشنطن: "أنا واثق من ذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

في وقت سابق، أعلن ترامب أنه مستعد لبدء جولة ثانية من العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، حسبما نقل المكتب الصحفي التابع للبيت الأبيض.

الرئيس الأمريكي الأزمة الأوكرانية ترامب روسيا احتجاجات أوكرانيا
