وزير الزراعة اللبناني: الانتهاء من مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرًا

وكالات

أكد وزير الزراعة اللبناني، نزار هاني، أن الجيش اللبناني سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى المتعلقة بجنوب الليطاني أهم المراحل في عملية الحصر.

وقال وزير الزراعة، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن خطة الجيش لحصر السلاح مقبولة من جميع المكونات اللبنانية والتواصل مع "الثنائي الشيعي" لم ينقطع على الإطلاق، مؤكدًا أن الحكومة لن تناقش ملف الحصر في القريب العاجل لأنه تم اتخاذ القرار في هذا الموضوع وانتهى الأمر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية وافقت على تجنيد 6 آلاف عنصر جديد في الجيش، و1500 عنصر جديد في قوى الأمن والباب مفتوح أمام مقاتلي حزب الله وغيرهم.