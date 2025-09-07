وكالات

أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة وأوروبا تبحثان فرض جولة جديدة من العقوبات والرسوم الجمركية الثانوية على روسيا، على أمل أن يؤدي "انهيار" الاقتصاد الروسي إلى دفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى محادثات سلام مع أوكرانيا.

وفي مقابلة مع على قناة "إن بي سي"، اليوم الأحد، قال بيسنت "نحن مستعدون لزيادة الضغط على روسيا، لكننا بحاجة إلى أن يتبعنا شركاؤنا في أوروبا"، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي، ونائبه جيه دي فانس، تحدثا أمس الأول الجمعة، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أجرت لاحقا اتصالا مع بيسنت بشأن العقوبات.

وأضاف بيسنت "نحن الآن في سباق بين مدى قدرة الجيش الأوكراني على الصمود ومدى قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود، وإذا استطاعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات والرسوم الجمركية الثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، فإن الاقتصاد الروسي سينهار تماما، وهذا سيدفع الرئيس بوتين إلى طاولة المفاوضات".