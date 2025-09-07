رئيس الوزراء: العالم يمر بأصعب فترة اقتصادية منذ 100 عام

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كافة قادة دول العالم الكبرى والصغرى في المنتديات الاقتصادية التي حضرها في الصين واليابان الأسبوع الماضي، يتحدثون أن الفترة الحالية هي أصعب فترة اقتصادية على العالم منذ 100 عام.

وتابع مدبولي: "كان هناك تساؤلات: هل مصر لديها استراتيجية للعمل على زيادة نمو الاقتصاد أم نعمل في جزر منعزلة، واليوم نعلن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للرد على هذه التساؤلات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أنه لا يوجد دولة واحدة تستطيع الصمود أمام المتغيرات العالمية حتى الدول العظمى، وهذا أهم ما تحدث عنه كبار القادة في المنتديات الاقتصادية.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها رؤية واضحة للاستفادة من الجهود التي قامت بها مصر في البنية التحتية.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

مصدر يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة