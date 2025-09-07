إعلان

للمرة الأولى منذ 3 أسابيع.. إعلام عبري: حماس أطلقت صواريخ على إسرائيل

10:34 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

إطلاق صواريخ

وكالات

قالت صحيفة معاريف العبرية إن حركة حماس أطلقت صاروخين صباح اليوم (الأحد) من وسط قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض أحدهما، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم أمس، مبنىً شاهقًا في منطقة مدينة غزة بحجة أن حماس تستخدمه في عملياتها، ووفقًا لمزاعم إسرائيل التي أوردتها في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش، قام عناصر حماس بتركيب معدات لجمع المعلومات الاستخبارية في المبنى، وأقاموا نقاط مراقبة لرصد مواقع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

ومن جانبه رد مكتب الإعلام الحكومي في غزة على تلك المزاعم، موضحًا أن أبراج غزة تخضع للرقابة ولا يسمح بدخولها إلا للمدنيين فقط، مشددًا على أن مزاعم الاحتلال لاستهداف أبراج غزة جزء من سياسة التضليل لدفع السكان للنزوح قسرًا.

حماس صواريخ إسرائيل حركة حماس قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي
