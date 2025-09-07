سرايا القدس: استهدفنا مستوطنة نتيفوت بغلاف غزة



وكالات

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف مستوطنة نتيفوت بصاروخين ردًا على جرائم الاحتلال في حق أبناء الشعب الفلسطيني، بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي رصد صاروخين أُطلِقا على غلاف غزة.

وفي وقتٍ سابق من صباح اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد صاروخين أُطلقا من وسط قطاع غزة باتجاه منطقة نتيفوت والمستوطنات المتاخمة للقطاع، حيث أطلقت صفارات الإنذار، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وشهد قطاع غزة تصعيدًا ملحوظًا في النشاط العسكري نهاية الأسبوع الماضي، إذ بدأ سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارات جوية مُحددة على أبراج ومبانٍ شاهقة في وسط مدينة غزة، ومن المرجح أن يكون هناك مزيد من التصعيد في العمليات خلال الأيام المقبلة، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.