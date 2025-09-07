إعلان

وسائل إعلام أوكرانية: حريق بمبنى رئاسة الوزراء في كييف

07:43 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

قصف أوكرانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، اندلاع حريق في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة كييف وسط تقارير عن سقوط طائرة مسيرة عليه، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تبادلت الاتهامات حول قيام كل منهما بشن هجوم على الآخر.

وفي روسيا، أفادت إدارة المنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، باندلاع حريق في مصفاة إيلسكي للنفط بكراسنودار جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة وتم إخماده على الفور.

وقالت الإدارة: "اشتعلت نيران في إحدى وحدات المعالجة، تم بسرعة إخماد الحريق الذي أتى على عدة أمتار مربعة".

وأضافت: "لم تكن هناك إصابات، تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ، بالإضافة إلى أجهزة خاصة وأجهزة طوارئ، في موقع الحادث، وتم إجلاء موظفي المصفاة إلى مناطق آمنة".

وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية خلال الليل، مما أدى إلى اندلاع حريق على سطح مبنى سكني من 16 طابقا.

وأضاف كليتشكو: "أجهزة الطوارئ تتجه إلى موقع الحادث".

وسمع شهود سلسلة انفجارات تهز المدينة، وهي ما بدت أنها أصوات نشاط وحدات الدفاع الجوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف أوكرانيا حريق بمبنى رئاسة الوزراء في كييف مبنى رئاسة الوزراء في كييف كييف أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم