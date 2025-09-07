وسائل إعلام أوكرانية: حريق بمبنى رئاسة الوزراء في كييف



وكالات

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، اندلاع حريق في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة كييف وسط تقارير عن سقوط طائرة مسيرة عليه، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تبادلت الاتهامات حول قيام كل منهما بشن هجوم على الآخر.

وفي روسيا، أفادت إدارة المنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، باندلاع حريق في مصفاة إيلسكي للنفط بكراسنودار جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة وتم إخماده على الفور.

وقالت الإدارة: "اشتعلت نيران في إحدى وحدات المعالجة، تم بسرعة إخماد الحريق الذي أتى على عدة أمتار مربعة".

وأضافت: "لم تكن هناك إصابات، تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ، بالإضافة إلى أجهزة خاصة وأجهزة طوارئ، في موقع الحادث، وتم إجلاء موظفي المصفاة إلى مناطق آمنة".

وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية خلال الليل، مما أدى إلى اندلاع حريق على سطح مبنى سكني من 16 طابقا.

وأضاف كليتشكو: "أجهزة الطوارئ تتجه إلى موقع الحادث".

وسمع شهود سلسلة انفجارات تهز المدينة، وهي ما بدت أنها أصوات نشاط وحدات الدفاع الجوي.