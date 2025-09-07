إعلان

بدء تحرك شاحنات المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها قطاع غزة

07:24 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وكالات

بدأ قبل قليل، تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى غزة لليوم الحادي والثلاثين، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها.

وازداد عدد الشاحنات الذي يدخل القطاع يوميا بشكل ملحوظ، بسبب الاتصالات المكثفة والضغوط التي تقوم بها عدة دول وعلى رأسها مصر، إذ دخلت شاحنات محملة بالوقود، لتصل إلى المنظمات الأممية والهلال الأحمر الفلسطيني.

وتقول المؤسسات الأممية، إن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا حتى تلبي احتياجات المواطنين.

المساعدات الإنسانية بدء تحرك شاحنات المساعدات معبر كرم أبو سالم قطاع غزة
