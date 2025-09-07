

وكالات

شهدت بولندا تحركات عسكرية نشطة، صباح اليوم الأحد، بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

وقالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، إن طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء نشطت في وقت مبكر من صباح الأحد لضمان سلامة المجال الجوي البولندي.

وأضافت في منشور على منصة "إكس": "طائرات بولندية وأخرى تابعة للحلفاء تنشط في مجالنا الجوي، مع وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادارات في أعلى درجات الجاهزية"، وفقا لسكاي نيوز.

ومنتصف الليل كانت هناك حالة تأهب في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا تحسبا لغارات جوية، عقب تحذيرات من القوات الجوية الأوكرانية من هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة روسية.

والسبت ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع البولندية، أن جسما مجهولا يرجح أن يكون طائرة مسيّرة تستخدم للتهريب، سقط في شرق بولندا.

وأضاف المتحدث، أن الجسم لا يبدو مسيّرة عسكرية، موضحا أن الشرطة ستوفر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وأكد متحدث باسم الشرطة المحلية سقوط جسم على بعد نحو 500 متر من مبان في قرية مايدان شيليتس بمنطقة لوبلين شرقي بولندا، لكنه لم يتمكن من تحديد ماهيته.

وأفادت الشرطة في منشور على "إكس"، أنه لم يصب أحد بأذى.

وترفع بولندا حالة التأهب القصوى تحسبا لاختراق أجسام مجالها الجوي، منذ سقوط صاروخ أوكراني طائش على قرية جنوبي البلاد عام 2022، مما أسفر عن مقتل شخصين، بعد بضعة أشهر من بدء الهجوم العسكري الروسي الشامل على أوكرانيا.