فولوديمير زيلينسكي: نحو 60% من الأسلحة في أوكرانيا منتجة محليا

04:50 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

فولوديمير زيلينسكي

وكالات

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن ما يقرب من 60% من الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني هي أسلحة محلية الصنع، وهو ما يتجاوز بالفعل الهدف الذي حدده قبل شهرين.

وأضاف زيلينسكي: "خلال هذه الحرب، وصلت أوكرانيا إلى نقطة أن ما يقرب من 60% من الأسلحة التي نستخدمها، الأسلحة التي في أيدي جنودنا، هي أسلحة أوكرانية الصنع".

وتابع قائلا: "هذه الأسلحة قوية، وذات ميزات متطورة كثيرة"، وفقا لما ذكرته الغد.

وفي يوليو، دعا الرئيس زيلينسكي حكومته التي أعاد تشكيلها إلى اتخاذ تدابير لزيادة إنتاج الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا إلى أكثر من 50%.

وقال زيلينسكي حينها، إن الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا تشكل نحو 50% من الأسلحة المستخدمة في الجبهة وفي العمليات الأخرى، وهي أعلى نسبة منذ الاستقلال عن الحكم السوفيتي في عام 1991.

