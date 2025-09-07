

وكالات

اندلع حريق كيميائي ضخم في مدينة نيوبورج بولاية إنديانا الأمريكية، مما استدعى إصدار أوامر طارئة للسكان بالبقاء داخل منازلهم لحمايتهم من الخطر.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادثة، تظهر حريقا هائلا وتصاعدا للدخان الأبيض.

قال مكتب الشريف بالولاية، إن إدارة إطفاء بلدة أوهايو بالتعاون مع إدارات إطفاء محلية أخرى، تعمل على إخماد الحريق المشتعل في طريق فان الواقع بين طريقي ويذرز وأندرسون.

وأضاف في بيان: "نظرا لاحتمالية وجود مواد كيميائية خطرة، ينصح سكان شرق طريق أندرسون الواقع بين طريق فان وطريقي أوكجروف - رويدر بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر".

ونصحت السلطات المواطنين بإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، وتجنب المناطق المتضررة للسماح لطواقم الطوارئ بالعمل، وفقا لروسيا اليوم.

في تحديث لاحق، قام مكتب الشريف بتوسيع أمر البقاء في المنزل لسكان شارع لينكولن من طريق أندرسون إلى طريق الولاية 61.

وفي تحديث ثالث صدر أمر بتوسيع نطاق الحظر ليشمل طريق شارون، وطريق فيرستال، والمنطقة من طريق الولاية 66 إلى الواجهة النهرية، شرق طريق أندرسون.

وأمر البقاء في المكان يعني أن الأشخاص يجب أن يبقوا حيث هم حتى يحصلوا على أمر إخلاء أو تصريح من السلطات بالخروج.

وحذر مكتب الشريف المواطنين من تحليق طائرات مسيرة فوق المنطقة التي تعمل فيها الفرق لاحتواء الموقف، حيث قال في بيان: "يرجى عدم تحليق طائرات مسيرة في منطقة الطوارئ أثناء عمل الفرق فهذا يشكل خطرا على المتواجدين على الأرض ويشتت موارد الاستجابة للطوارئ".

وبينما لم تتم السيطرة على الوضع بعد، تفاعل العديد من الأشخاص مع نشر إدارة الشريف خبر الحريق الكيميائي، وتساءل أحدهم على "فيسبوك": "ما المواد الكيميائية التي تحترق؟ ما الذي نتعرض له؟"، فيما دعا آخرون الناس إلى توخي الحذر.