مستشار الشرع: نتفاوض مع إسرائيل للعودة إلى اتفاق عام 1974

وكالات

قال أحمد زيدان، المستشار الإعلامي للرئيس السوري أحمد الشرع، إن رفع العقوبات عن سوريا ما كان له أن يتم لولا دعم الأشقاء وثقة المجتمع الدولي بالإدارة الجديدة.

وعبّر زيدان، عن أمله في أن يؤدي المجتمع الدولي دورا إيجابيا في استقرار سوريا والضغط على إسرائيل للكف عن انتهاكاتها، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة مع الجانب الإسرائيلي للعودة إلى اتفاق عام 1974.

وأكد زيدان في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الإدارة السورية لن تبيع الوهم لشعبها وتتحرك بواقعية لإعادة بناء الدولة السورية، مضيفا "ندرك قدراتنا الحقيقية ولغة التهديد لن تجدي نفعا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح زيدان، أن أكثر من 80% من دير الزور مدمرة وأولوية الحكومة إعادة بناء الدولة وعودة المهاجرين، مشددا على أن انفصال السويداء وهم والهجري لا يملك شعبية كبيرة بين أهلها.

وأشار المستشار الإعلامي للرئيس السوري، إلى أنه دعا لحل تنظيم الإخوان المسلمين لأن سوريا في لحظة انتقال ولمراعاة مقتضيات الظروف الدولية، موضحا "نريد من كل المكونات والتنظيمات السياسية الانخراط في بناء الدولة السورية".