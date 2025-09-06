إعلان

إعلام عبري: استئناف المحادثات بين أمريكا وحماس بشأن غزة

10:53 م السبت 06 سبتمبر 2025

أمريكا وحماس

وكالات

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس استؤنفت خلال الأيام الأخيرة بعد انقطاع استمر عدة أسابيع.

ووفقًا للمصادر، حذّر المسؤولون الأمريكيون الحركة من أن مقتل أي من الأسرى المحتجزين سيقابل بتصفية فورية لقياداتها في الخارج.

كما أوضح الجانب الأمريكي لحماس أنه لن يعرقل تقدم الجيش الإسرائيلي داخل مدينة غزة في إطار عملياته العسكرية الجارية.

وكانت القناة 12 العبرية، قد ذكرت 20 أغسطس الماضي أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لم يعد يدعم الخطة التي اقترحها لإطلاق سراح الأسرى ووقف النار بغزة.

الولايات المتحدة حماس الجيش الإسرائيلي الأسرى المحتجزين ستيف ويتكوف غزة
