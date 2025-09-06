إيران: نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إنه التقى مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس في قطر، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الأوروبيين باتوا أكثر إدراكا للوضع.

وأوضح عراقجي، أن مفاوضات طهران مع الأوروبيين مستمرة لكن تفعيلهم آلية الزناد خطأ جسيم سيعقد الوضع أكثر، مؤكدا أن إيران تواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات.

وأشار عراقجي، إلى أنه يمكن البدء بالمفاوضات مع واشنطن إذا كانت على أساس الاحترام المتبادل، موضحا أن أي مفاوضات جديدة مع أمريكا يجب أن تراعي مخاوف طهران.

وأكد عراقجي، أن من غير الممكن العودة للمفاوضات النووية مع واشنطن بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب، مضيفا أن المفاوضات النووية بعد الحرب سيكون لها شكل آخر بسبب التداعيات والتضحيات.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنه خاض اليوم مفاوضات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و"نحن قريبون من التوصل لاتفاق".