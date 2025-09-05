إعلان

الحكومة اللبنانية توافق على خطة لنزع سلاح حزب الله

07:38 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

وزير الإعلام اللبناني بول مرقص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن مجلس الوزراء وافق على خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله. وأوضح أن الحكومة تلقت التزامات من عدة دول لدعم الجيش اللبناني، لكنها قررت الحفاظ على سرية مضمون الخطة والمناقشات المتعلقة بها.

وأكد مرقص، أن قيادة الجيش ستقدّم تقريرًا شهريًا للحكومة حول تطبيق خطة حصر السلاح، مشددًا على أن أي تقدم في تنفيذ الورقة الأميركية يبقى مرهونًا بالتزام إسرائيل.

وأشار، إلى أن الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة وفق الإمكانات اللوجستية والمالية المتاحة، أو كما وصفها قائد الجيش بـ"التقييدات"، على أن يتحرك ضمن الإطار الذي حددته جلسة 5 آب.

وختم مرقص بالتأكيد أن لبنان يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية، مضيفًا: "لم ولن نقدم أي تنازلات لإسرائيل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بول مرقص حصر السلاح بيد الدولة حكومة لبنان نواف سلام الجيش اللبناني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم