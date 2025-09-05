الحكومة اللبنانية توافق على خطة لنزع سلاح حزب الله

وكالات

أعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن مجلس الوزراء وافق على خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله. وأوضح أن الحكومة تلقت التزامات من عدة دول لدعم الجيش اللبناني، لكنها قررت الحفاظ على سرية مضمون الخطة والمناقشات المتعلقة بها.

وأكد مرقص، أن قيادة الجيش ستقدّم تقريرًا شهريًا للحكومة حول تطبيق خطة حصر السلاح، مشددًا على أن أي تقدم في تنفيذ الورقة الأميركية يبقى مرهونًا بالتزام إسرائيل.

وأشار، إلى أن الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة وفق الإمكانات اللوجستية والمالية المتاحة، أو كما وصفها قائد الجيش بـ"التقييدات"، على أن يتحرك ضمن الإطار الذي حددته جلسة 5 آب.

وختم مرقص بالتأكيد أن لبنان يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية، مضيفًا: "لم ولن نقدم أي تنازلات لإسرائيل".