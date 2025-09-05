بالفيديو.. لحظة قصف جيش الاحتلال لبرج "مشتهى" في غزة وتدميره بالكامل

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه نشر صورا لمبان وأبراج سكنية في مدينة غزة قال إنها ستستهدف خلال الأيام المقبلة، في إطار توسيع عملياته العسكرية في مدينة غزة.



وقصفت مقاتلات إسرائيلية ظهر اليوم برج مشتهى الواقع في محيط مجمع أنصار الحكومي غربي مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتصاعد سحب كثيفة من الدخان والركام.

#شاهد| فيديو أخر يوثق لحظة قصف وانهيار برج مشتهى وتدميره بشكل كامل غربي مدينة غزة. pic.twitter.com/PEz239tpsV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 5, 2025



وذكر إعلام عبري أن الجيش وجه تحذيرات إلى سكان أبراج أخرى لإخلائها، تمهيدا لقصفها، ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد عسكري متواصل تشهده مدينة غزة منذ عدة أسابيع، إذ تكثف إسرائيل غاراتها الجوية والمدفعية على مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم من حجم الدمار والخسائر البشرية.

ويأتي استهداف الأبراج السكنية ضمن سياسة إسرائيلية مثيرة للجدل طبقتها في جولات تصعيد سابقة، حيث تقول إنها تهدف إلى ضرب ما تصفه بالبنية التحتية لحركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى، وفق ما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.



وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن معظم سكان غزة نزحوا من منازلهم بسبب القصف المستمر، ولجأ مئات الآلاف منهم إلى مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو إلى خيام مؤقتة، وسط أزمة إنسانية خانقة تشمل نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب وانهيار الخدمات الصحية.