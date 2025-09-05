بعد أكثر من 70 عامًا.. ترامب يسعى لإعادة تسمية البنتاجون

وكالات

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي اليوم الجمعة لإعادة تسمية وزارة الدفاع بـ "وزارة الحرب"، في أحدث جهوده لإبراز صورة القوة للجيش الأمريكي، ولا يمكن للرئيس الجمهوري تغيير الاسم رسميا دون تشريع، والذي ستطلبه إدارته من الكونجرس.

وتم الكشف عن الخطط من قبل مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان العام، ووضع تفاصيلها في صحيفة وقائع للبيت الأبيض.

وأنشئت وزارة الحرب عام 1789، وهو نفس العام الذي بدأ فيه سريان دستور الولايات المتحدة. وقد تم تغيير اسمها بموجب القانون في عام 1947، بعد عامين من نهاية الحرب العالمية الثانية.

ونشر وزيرالدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، عبارة "وزارة الحرب" على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تم الإبلاغ عن الأمر التنفيذي لأول مرة من قبل فوكس نيوز.

وتحدث ترامب وهيجسيث منذ فترة طويلة عن تغيير الاسم، بل إن هيجسيث أنشأ استطلاعا على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع في مارس الماضي.

ومنذ ذلك الحين، ألمح إلى أن لقبه كوزير للدفاع قد لا يكون دائما في مناسبات عامة متعددة، بما في ذلك خطاب في فورت بينينج، بولاية جورجيا، يوم الخميس، وقال لقاعة مليئة بالجنود إنه "قد يكون هناك لقب مختلف قليلا غدا".

وكان ترامب قد قال للصحفيين في أغسطس الماضي: "الجميع يحب أن يكون لدينا تاريخ لا يصدق من الانتصارات عندما كانت وزارة الحرب، ثم غيرناها إلى وزارة الدفاع".