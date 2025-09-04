أبوالغيط يؤكد العمل بكل قوة لوقف "مذبحة" غزة

القاهرة- (د ب أ)

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، العمل بكل قوة لوقف ما يجري من "مذبحة" في غزة والحفاظ علي مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة .

وأفاد أبو الغيط ، في كلمة اليوم خلال انطلاق أعمال الدورة العادية 164 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الامارات والتي مثلها وزير الدولة خليفة شاهين المر، بـ "الاحترام للدول الصديقة التي تقف مع دولة فلسطين وهي ما يقارب 150 دولة عضو في الأمم المتحدة".

وأشار إلى رفضه للقرار الأمريكي برفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وتطرق أبو الغيط إلى الوضع في السودان ومأساة الحرب السودانية المتواصلة، مطالبا بوقف إطلاق النار "كسبيل لا بديل عنه" لإنهاء الأزمة الإنسانية "الأشد وطاة" في العالم العربي.

وتناول أبو الغيط الأوضاع في لبنان، مؤكدا الوقوف بجوار لبنان في اتخاذ قرارها الشجاع بحصرية السلاح في يد الدولة.

وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا في وقت سابق اليوم اجتماعا تشاوريا مغلقا بحضور أبو الغيط.

ويأتي الاجتماع للتشاور والتنسيق بشأن أولوية القضايا التي سيركز عليها وزراء الخارجية العرب في مناقشاتهم خلال أعمال الدورة خاصة القضايا التي رفعها المندوبون الدائمون في ختام اجتماعهم والمتعلقة بمستجدات القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني إنسانيا وسياسيا في ظل "العدوان" الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية.





