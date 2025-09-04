أكاديمي إسرائيلي: سياسة نتنياهو تقوم على تهويد فلسطين وتهجير أهلها

وكالات

قال رئيس اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم بيوت الفلسطينيين، عالم الأنثروبولوجيا جيف هالبر، الخميس، إن سياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم على تهويد فلسطين وتهجير أهلها واستبدالهم بسكان من اليهود.

وشدد هالبر، على أن ما يجري ليس نزاعا وإنما جزء من عملية إسرائيلية بدأت منذ سنوات للاستيلاء على فلسطين، مؤكدا أن الجيش والشعب الإسرائيليين لا يريدان الحرب ولكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد النصر الكامل طالما هناك حضور فلسطيني ووجود للمقاومة.

وأضاف هالبر: "نشهد اليوم مرحلة كسر المقاومة بجميع أشكالها في غزة والضفة من أجل فرض واقع التطبيع".

وأفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، بأن 10 من الدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي وزعت مشروع قرار يركز على الوضع الإنساني في غزة.

وكشفت قناة "الجزيرة"، أن مشروع القرار الموزع بمجلس الأمن يطالب إسرائيل برفع القيود عن المساعدات إلى غزة فورا ودون شروط، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى في القطاع.

وأشارت التقارير، إلى أن مشروع القرار الموزع بمجلس الأمن يعرب عن القلق من قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في غزة، كما يؤكد رفض أي محاولة لتغيير ديموغرافي أو جغرافي في قطاع غزة.