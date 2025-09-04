وكالات

التقط ميكروفون مفتوح، الأربعاء، حوارًا جانبيًا بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، دار حول فكرة "الخلود" وإطالة العمر البشري.

فخلال العرض العسكري الذي نظمته بكين لإحياء ذكرى يوم النصر، سُمع الزعيمان وهما يتحدثان بعيدًا عن الرسميات بشأن إمكانية أن يعيش الإنسان حتى 150 عامًا.

وبحسب تسجيل صوتي أذاعه التلفزيون المركزي الصيني "سي سي تي في"، تطرق الحديث إلى دور التقنيات الطبية الحديثة وزراعة الأعضاء في منح الإنسان فرصًا أطول للبقاء على قيد الحياة.

وقال شي، وفق الترجمة الروسية، إن الأعمار في الماضي كانت نادرًا ما تتجاوز السبعين، "أما اليوم فمن يبلغ هذا العمر يعد ما يزال في بداياته"، وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو".

من جانبه، رد بوتين قائلاً إن التقدم في علوم التكنولوجيا الحيوية قد يتيح تجديد الأعضاء البشرية بشكل متواصل، مما يمنح الإنسان مظهرًا أصغر، بل وقد يفتح الباب أمام إمكانية الوصول إلى "الخلود".

وتابع شي مؤكداً أن التقديرات العلمية تتحدث عن احتمال أن يتيح هذا القرن للبشر فرصة بلوغ 150 عامًا من العمر.

وفي مؤتمر صحفي لاحق، أقر بوتين بأن هذه المناقشة جرت بالفعل بينه وبين نظيره الصيني، مضيفًا للصحفيين: "الرئيس تطرق إلى هذا الموضوع ونحن في طريقنا إلى العرض".

وأوضح بوتين أن التطور في الطب ووسائل العناية الصحية، بما في ذلك الجراحة المرتبطة بزراعة الأعضاء، يعزز الآمال في أن يتمكن الإنسان من الحفاظ على حياة نشطة بطرق مختلفة عمّا هو متعارف عليه اليوم، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وشهد العرض العسكري حضور عدد من قادة العالم، من بينهم بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا على ذكرى الانتصار.