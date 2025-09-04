

وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الصاروخ التي أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية، وفقا لسكاي نيوز.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن المنظومات الدفاعية تعمل على اعتراض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد.

وأضاف الجيش: "يطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية"، وفقا لروسيا اليوم.