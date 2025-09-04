إعلان

الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من اليمن في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية

06:07 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

إطلاق صاروخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الصاروخ التي أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية، وفقا لسكاي نيوز.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن المنظومات الدفاعية تعمل على اعتراض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد.

وأضاف الجيش: "يطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إطلاق صاروخ إطلاق صاروخ من اليمن رصد صاروخ أطلق من اليمن اتجاه تل أبيب اليمن تل أبيب إسرائيل الأراضي الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان