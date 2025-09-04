

وكالات

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، برنامج عمل في فلاديفوستوك، إذ يعقد اجتماعا حول تطوير مجمع الوقود والطاقة في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.

وسيلتقي الرئيس الروسي برؤساء وزراء لاوس ومنغوليا، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وسيجري بوتين خلال رحلته العملية إلى إقليم بريمورسكي لقاءً مع حاكم الإقليم أوليغ كوجيمياكو كما يُتوقع إجراء محادثة مع نائب رئيس الوزراء يوري ترونيف، وفقا لروسيا اليوم.

وسيعقد بوتين اليوم الخميس، اجتماعا مخصصا لتطوير مجمع الوقود والطاقة في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أنه ستتم مناقشة قضايا توليد الكهرباء فيه.

وأشار بوتين إلى أن تطوير الشرق الأقصى هو أولوية لروسيا طوال القرن الحادي والعشرين، مشددا على أن منطقة الشرق الأقصى تُظهر معدلات نمو جيدة جدا.

وعاد الرئيس بوتين إلى روسيا بعد زيارة غنية إلى الصين، استمرت 4 أيام، وهبطت طائرة بوتين الأربعاء في فلاديفوستوك، إذ يُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر هذه الأيام، وسيستمر بوتين في فلاديفوستوك في سلسلة من اللقاءات الدولية.

وسيلتقي الرئيس مع نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي هونغتشونغ، متابعا مناقشة موضوع العلاقات الروسية الصينية.

وخلال المحادثات مع رئيس الصين شي جين بينج الثلاثاء، أشار الرئيس الروسي إلى الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، التي تظهر على مستوى عال غير مسبوق.

وتتطور العلاقات الروسية اللاوسية بنشاط أيضا، والتي سيكون لقاء بوتين مع رئيس وزراء لاوس سونساي سيفاندون مخصصا لها. في نهاية يوليو، زار رئيس لاوس ثونغلون سيسوليت موسكو في إطار زيارة رسمية.

وخلال المحادثات، أشار بوتين إلى أن البلدين يطوران العلاقات التجارية الاقتصادية ويتعاونان على المنصات الدولية.

في المقابل، أفاد سيسوليت أنه بمناسبة الذكرى 65 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ستهدي لاوس روسيا فيلين سيعيشان في حديقة حيوانات سان بطرسبورغ.

كما سيبذل بوتين الاهتمام بالعلاقات الروسية المنغولية، بعد الاتصالات مع رئيس البلاد أوخناغيين خوريلسوخ في الصين، وسيجري محادثة مع رئيس الوزراء جومبوجافين زاندانشاتار.

وسبق أن أشار بوتين إلى أن الحوار السياسي يتطور بين موسكو وأولان باتور، وكذلك التعاون في مجال الدفاع والأمن، بالإضافة إلى ذلك، تعد منغوليا شريكا تجاريا مهما لروسيا.

وسيكون ممثلو الدول الثلاث ضيوف شرف في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في 5 سبتمبر.

كما أخبر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف سابقا، سيشغلون مقاعد في هيئة رئاسة الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي إلى جانب بوتين، وسيتحدثون ويجيبون على الأسئلة.