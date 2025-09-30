وكالات

علّق جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية على اعتذار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الهجوم على الدوحة.

وكتب الحرمي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قائلا: "لقد انتقل المجرم نتنياهو من (نشوة) الفرح بسبب استهداف قطر الغادر إلى اعتذار مهين لدولة قطر عن هجومه الجبان".

وأكد الحرمي، على أن قطر "أدارت المعركة سياسيا ودبلوماسيا، وقلبت الطاولة على الكيان الإسرائيلي، بعد تعبئة المجتمع الدولي بإجماع غير مسبوق، وإدانة العدوان ورفضه، والإدانة الكاملة لهجوم الكيان الإسرائيلي على الدوحة".

وأشار الحرمي، إلى أن "المجرم نتنياهو" اعتذر لثلاث دول فقط، هي تركيا بعد عامين من الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة"، وكذلك الأردن بعد محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس خالد مشعل.

المجرم نتنياهو من " نشوة " الفرح باستهداف غادر لقطر إلى اعتذار مذل لدولة #قطر عن هجومه الجبان ..#قطر أدارت المعركة سياسيا ودبلوماسيا ، وقلبت الطاولة على الكيان الاسرائيلي ، بعد أن حشدت المجتمع الدولي في اجماع منقطع النظير ، استنكارا ورفضا للعدوان ، وإدانة كاملة لهجوم الكيان… — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 29, 2025

وأخيرا، اعتذار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي من قطر بعد 19 يوما فقط من "عدوانه الغادر على الدوحة"، مضيفا أن "المجرم نتنياهو سيتعرض لإذلال كبير خلال المرحلة المقبلة".

وخلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الألبيض، أمس الاثنين، اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني واعتذر له عن الهجوم على الدوحة، متعهدا بعد تكرار الهجوم.

ولقي الاعتذار انتقادات كبيرة في إسرائيل، من قِبل المعارضة ووزراء الائتلاف الحاكم.

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي كبار قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، خلال اجتماعهم لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي لصفقة لوقف النار والإفراج عن الأسرى. وأسفر الهجوم عن استشهاد 5 أشخاص بينهم نجل كبير مفاوضي الحركة همام خليل الحية ومدير مكتبه.