جابر الحرمي عن اعتذار نتنياهو لقطر: سيتعرض لإذلال كبير خلال المرحلة المقبلة

كتب : مصراوي

11:23 م 30/09/2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكالات

علّق جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية على اعتذار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الهجوم على الدوحة.

وكتب الحرمي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قائلا: "لقد انتقل المجرم نتنياهو من (نشوة) الفرح بسبب استهداف قطر الغادر إلى اعتذار مهين لدولة قطر عن هجومه الجبان".

وأكد الحرمي، على أن قطر "أدارت المعركة سياسيا ودبلوماسيا، وقلبت الطاولة على الكيان الإسرائيلي، بعد تعبئة المجتمع الدولي بإجماع غير مسبوق، وإدانة العدوان ورفضه، والإدانة الكاملة لهجوم الكيان الإسرائيلي على الدوحة".

وأشار الحرمي، إلى أن "المجرم نتنياهو" اعتذر لثلاث دول فقط، هي تركيا بعد عامين من الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة"، وكذلك الأردن بعد محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس خالد مشعل.

ولقي الاعتذار انتقادات كبيرة في إسرائيل، من قِبل المعارضة ووزراء الائتلاف الحاكم.

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي كبار قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، خلال اجتماعهم لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي لصفقة لوقف النار والإفراج عن الأسرى. وأسفر الهجوم عن استشهاد 5 أشخاص بينهم نجل كبير مفاوضي الحركة همام خليل الحية ومدير مكتبه.

