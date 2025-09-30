واشنطن - (أ ب)

قال وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث اليوم الثلاثاء، إنه يقوم بتخفيف القواعد التأديبية، داعيا القادة العسكريين إلى الاستقالة إذا لم يفضلوا نهجه تجاه الجيش.

واستدعى وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث المئات من قادة الجيش الأمريكي إلى اجتماع مباشر بحضور شخصى اليوم الثلاثاء للإعلان عن توجهيات للقوات المسلحة تتضمن من بين أمور أخرى معايير تتعلق "بالحياد بين الجنسين".

وأضاف هيجسيث: "انتهى عهد الصوابية السياسية، سياسات تستهدف تجنب الإساءة أو الإقصاء أو التمييز ضد فئات معينة من المجتمع، والقيادة مفرطة الحساسية التي تحرص على عدم إيذاء مشاعر أي أحد الآن على كل المستويات".

وذكر هيجسيث أنه سيخفف القواعد التأديبية وسيخفف من إجراءات الحماية ضد الطقوس المهينة والمضايقات.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب اقترح على وزارة الحرب "البنتاجون"، استخدام "المدن الخطرة" كمناطق تدريب للجيش والحرس الوطني.

وخلال كلمته أمام كبار القادة في الجيش الأمريكي في كوانتيكو بولاية فرجينيا، ذكر ترامب أنه أخبر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أنه يجب عليه استخدام بعض هذه المدن الخطرة كمناطق تدريب للجيش "لأننا سنذهب إلى شيكاغو قريبا، فهي مدينة كبيرة ذات حاكم غير كفء".