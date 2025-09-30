أعضاء الكنيست الإسرائيلي يصفون اعتذار نتنياهو لقطر بـ"العار"

هاجم وزراء من الائتلاف والمعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاعتذاره لرئيس الوزراء القطري عن محاولة اغتيال قيادة حماس في الدوحة التي نفذتها إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الإثنين.

خلال الاجتماع، اتصل نتنياهو برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني واعتذر له، كما التزم بعدم مهاجمة قطر مرة أخرى.

ومن جانبه، صرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائلاً: "الضربة ضد كبار مسؤولي حماس، في دولة عدو مثل قطر، كانت ضربة مهمة، عادلة، وعميقة من الناحية الأخلاقية".

وأضاف بن غفير: "كان من الجيد جدًا أن ذلك حدث. يجب أن يعلم قادة حماس أنه لا يوجد مكان في العالم آمن لهم". منتقدا تصرف نتنياهو بالاعتذار لقطر متهما إياها بأنها من تمول حماس وتدعمها".

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فقال: "اعتذار متذلل لدولة تدعم حماس هو عار." وجاء تصريحه بعد أن وضع "خطوطًا حمراء" لنتنياهو قبيل لقائه مع ترامب.

فيما علّق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان قائلاً: "من غير المعقول أن يعتذر نتنياهو لقطر، التي حتى يومنا هذا لم تدن ما حدث في 7 أكتوبر، بينما لم يعتذر أبدًا لشعب إسرائيل".

فيما كتب زعيم المعارضة يائير لابيد في منشور على منصة X (تويتر سابقًا) بعد اعتذار نتنياهو: "ينبغي على نتنياهو ألا يعتذر لمواطني قطر، بل لمواطني إسرائيل: عن 7 أكتوبر، عن الدمار السياسي، عن محاولة تمرير قانون التهرب من التجنيد أثناء الحرب، عن تشكيل أكثر حكومة متطرفة ومدمرة في تاريخ الدولة".

كما هاجم رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان نتنياهو لعدم اعتذاره عن أحداث 7 أكتوبر. وقال: "نتنياهو ضعيف ومساوم. لقد كان ولا يزال متعاونًا كاملاً مع حماس وقطر".

وأضاف: "ولذلك لن يُغفر له أبدًا – لا في يوم الغفران هذا ولا في مئة يوم غفران قادمة".

خلال المكالمة، قال نتنياهو لرئيس الوزراء القطري: "أريدك أن تعلم أن إسرائيل تأسف لمقتل أحد مواطنيك في ضربتنا"، وفق ما شاركه مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف نتنياهو: "أريد أن أؤكد لك أن إسرائيل كانت تستهدف حماس، وليس القطريين".

وتابع: "أريد أيضًا أن أؤكد لك أن إسرائيل لا تخطط لانتهاك سيادتكم مرة أخرى في المستقبل، وقد التزمت بذلك أمام الرئيس".