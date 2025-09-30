تل أبيب- (د ب أ)

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، إن "أي مبادرة تعيد جميع الأسرى إلى ديارهم يجب الترحيب بها"، وذلك ردا على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء حرب غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن عضو الكنيست اليميني قوله على منصة "إكس"، إن "أي مبادرة تعيد جميع الأسرى إلى ديارهم يجب الترحيب بها. كما يجب أن يعود الأطفال إلى حدودهم".

فيما كتب عضو الكنيست تسفي سوكوت، رئيس الصهيونية الدينية، تغريدة تضمنت عدة أسئلة لمؤيدي الاتفاق، وتنتقد مراحله المختلفة.

وكان ترامب وضع أمس الاثنين، خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وإقامة حكم ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب. وتنص خطة ترامب على إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويشمل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ولا تتطلب الخطة مغادرة سكان غزة للقطاع وتدعو إلى إنهاء الحرب فورا إذا وافق كلا الجانبين على ذلك. كما تدعو الخطة حماس إلى إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل لها، وهو جهد يبدو صعب التنفيذ في ظل انتشار الرهائن في جميع أنحاء القطاع.

وصرح مسؤول كبير في إدارة ترامب، غير مصرح له بمناقشة تفاصيل الخطة علنا، بأن مهلة الـ 72 ساعة تبدأ بقبول حماس للمقترح.