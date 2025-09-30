الصين تعلق على خطة ترامب بشأن إنهاء حرب غزة

وكالات

علقت وزارة الخارجية الصينية على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة إن كل الجهود التي تؤدي إلى تخفيف التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين مهمة.

ودعت الخارجية الصينية كل الأطراف إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوصول إلى وقف لإطلاق النار بشكل دائم في غزة، مؤكدة أنه يجب التخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة في أسرع وقت ممكن.

وقالت الخارجية الصينية، إنها تدافع عن مبدأ تولي الفلسطينيين حكم فلسطين وتقف إلى جانب الدول التي تبذل جهودا لدعم حل مستدام في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن.

وأعلن البيت الأبيض، مساء أمس الاثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.