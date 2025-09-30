فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي مستعد للإسهام في مقترح السلام بشأن غزة

وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأكدت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للإسهام في مقترح السلام الخاص بغزة، مشددة على أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد العملي لتحقيق السلام العادل والدائم.

وأعلن البيت الأبيض، مساء أمس الاثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.