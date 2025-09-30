

وكالات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يملك صفحات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، موضحا أن الكرملين يتولى نشر المعلومات حول أنشطة الرئيس.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس بوتين يخطط لإنشاء حسابات شخصية: "الرئيس حاضر على شبكات التواصل الاجتماعي، لكنه لا يعتزم إنشاء حسابات شخصية، وقد صرّح مرارا بأن هذا ليس من اهتماماته".

أضاف: "هناك إدارة مسؤولة عن هذا الأمر وتتكفل بنشر المعلومات اللازمة نشر المعلومات حول أنشطة الرئيس بوتين".

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أن الإدارة الرئاسية تزوّد بوتين بملخصات دورية حول أبرز القضايا الساخنة المتداولة على المنصات الرقمية، ليبقى على اطلاع بما يجري في هذا الفضاء، وعلاة على ذلك، يوجد لديه أقرباء يطلعونه على ما يحدث، ويعرضون له بعض ما يتم تداوله.

وتُنشر الأخبار اليومية عن نشاط الرئيس الروسي عبر الحسابات الرسمية للكرملين على منصات "ماكس"، "تليجرام"، "فكونتاكتي"، "روتيوب" و "يوتيوب"، وفقا لروسيا اليوم.