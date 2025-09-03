أكسيوس: واشنطن لا تعارض ضم إسرائيل الضفة الغربية

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوضح في اجتماعات خاصة أنه لا يعارض قرار إسرائيل بضم الضفة الغربية ، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لن تعترض على ذلك.

في المقابل، يشير الموقع، إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعتقد أن ضم إسرائيل للضفة من شأنه أن يُعقّد قدرة الولايات المتحدة على العمل مع العالم العربي في ما يخص خطة اليوم التالي للحرب في غزة.

كذلك، حذّر ويتكوف، من قرار الضم سيقوّض فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل، وفق ما نقله "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين.

وخلال ولايته الأولى، منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليات الضم الإسرائيلية في الضفة مرتين، لكنه في الوقت الراهن لم يتخذ أي موقف.

وكشف مسؤولون إسرائيليون، أن نتنياهو أجرى عدة نقاشات داخلية بشأن عمليات الضم المحتملة، مؤكدين أنه لم يحسم قراره بعد.