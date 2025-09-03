حماس: تصريحات سموتريتش تكشف الوجه الفاشي لحكومة الاحتلال

وكالات



نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، حول فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، معتبرة أنها تجسّد النهج الفاشي والسياسة الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية.



وأكدت الحركة في بيان لها، أن مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية لن تحقق له الأمن المزعوم، بل ستقوده إلى مزيد من التحدي والمواجهة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا ومتمسكًا بثوابته وحقوقه التاريخية.



وأضافت حماس أن محاولات الاحتلال فرض وقائع على الأرض، وإلغاء حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، ستبوء بالفشل، داعية الأمة العربية وأحرار العالم إلى الوقوف في وجه السياسات الاستعمارية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.



وكان وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش حذّر السلطة الفلسطينية صباح اليوم (الأربعاء) من "العبث معها أو محاولة إيذائها".



وفي بيان له دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى بسط السيادة على يهودا والسامرة، مشيرًا إلى أن نيته هي تطبيق القانون الإسرائيلي على 82% من أراضي يهودا والسامرة، وترك 18% للفلسطينيين، وقال: "أقصى مساحة - أقل عدد من العرب".



وأضاف سموتريتش: "إن الإجماع الواسع على السيادة يرتكز على إدراك ضرورة منع أي تهديد وجودي من التسلل إلى داخلنا، لقد حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وإزالة تقسيم هذه الأرض الصغيرة من المعادلة".





