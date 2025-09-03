

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الجيش يُحاصر مدينة غزة وينفذ عمليات في مناطق لم يسبق أن نفذ فيها عمليات منذ بداية الحرب، وفقا لسكاي نيوز.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء، إلى 118 شهيدا، من بينهم 24 من منتظري المساعدات.

وفي أحدث جرائم الاحتلال استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران بسيارات الإسعاف وفي الطرقات بفعل إلقاء الاحتلال للقنابل على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف في محيط منطقة عيادة الشيخ رضوان للمرة الثانية فجر اليوم الأربعاء، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من إخماد هذه النيران لأن الاحتلال يطلق الرصاص على كل من يحاول الوصول لتلك المنطقة.