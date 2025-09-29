عائلات الأسرى الإسرائيليين تشيد بمقترح ترامب "التاريخي" بشأن غزة

وكالات

أشادت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفة إياه بـ"التاريخي" الذي سيسمح بإنهاء الحرب ورسم مستقبل جديد للشرق الأوسط.

وقالت الهيئة، إنه لا سبب لتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر بعد تبني إسرائيل لمبادرة ترامب، في إشارة إلى استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

وأعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا.