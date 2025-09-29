أمبري: تعرض سفينة تحمل علم هولندا لهجوم قرب اليمن

وكالات

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغًا عن واقعة على بعد 128 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن في اليمن، مشيرة إلى أن ربان سفينة أبلغ عن مشاهدته ارتطامًا بالماء ودخانًا.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن شركة أمبري البريطانية للملاحة، بأن سفينة شحن عامة تحمل علم هولندا تعرضت لهجوم على بعد 120 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وقالت أمبري للأمن البحري: "نحن على دراية بواقعة على بعد 110 أميال بحرية جنوب شرقي عدن باليمن".