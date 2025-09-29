إعلان

أمبري: تعرض سفينة تحمل علم هولندا لهجوم قرب اليمن

كتب : مصراوي

05:49 م 29/09/2025

تعرض سفينة تحمل علم هولندا لهجوم قرب اليمن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغًا عن واقعة على بعد 128 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن في اليمن، مشيرة إلى أن ربان سفينة أبلغ عن مشاهدته ارتطامًا بالماء ودخانًا.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن شركة أمبري البريطانية للملاحة، بأن سفينة شحن عامة تحمل علم هولندا تعرضت لهجوم على بعد 120 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وقالت أمبري للأمن البحري: "نحن على دراية بواقعة على بعد 110 أميال بحرية جنوب شرقي عدن باليمن".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمبري البريطانية مهاجمة سفينة سواحل اليمن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ما حقيقة إعفاء المصريين من الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة؟
هل تُشعل أسعار الوقود موجة تضخمية جديدة؟ خبراء يوضحون السيناريوهات المتوقعة
4 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس
تشكيل متوقع وموعد.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك