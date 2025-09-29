بريطانيا: حرب غزة المروعة يجب أن تنتهي

وكالات

قال ديفيد لامي، نائب رئيس الوزراء البريطاني، إن حرب غزة التي وصفها بـ"المروعة" يجب أن تنتهي ويجب إطلاق سراح الأسرى.

وأكد لامي، في تصريحات اليوم الاثنين، أننا بحاجة إلى حل الدولتين لأن القضية الفلسطينية قضية عادلة.

وشدد نائب رئيس الوزراء البريطاني، على أنه يجب أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش معًا بحقوق وكرامة وحرية متساوية.

وفي وقتٍ سابق من سبتمبر الجاري، أعلنت بريطانيا، بجانب كندا وأستراليا والبرتغال، الاعتراف بالدولة الفلسطينية.