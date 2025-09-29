إعلان

الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى بداخله 12 حالة من الأطفال الخُدَج في غزة

كتب : مصراوي

02:15 م 29/09/2025

الجيش الإسرائيلي

غزة- (د ب أ)

أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى الحلو الدولي بمدينة غزة، منذ مساء أمس، ويستهدفها بوابل من القذائف المدفعية، رغم وجود عشرات المرضى والنازحين داخله.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين عن المصادر الطبية قولها إن "قوات الاحتلال تحاصر المستشفى من جميع الجهات، مع اقتراب الدبابات من محيطه، حيث تم تجميع الطواقم الطبية والمرضى داخل الطوابق السفلية، مع تعذر الوصول إلى المستشفى أو الخروج منه".

ووفق المصادر ، "يضم المستشفى عدة أقسام، من بينها قسم مرضى السرطان، بالإضافة إلى حضانة تحتوي على 12 حالة من الأطفال الخُدَج".

ويتواجد أكثر من 90 شخصًا، ما بين طواقم طبية ومرضى داخل المستشفى، في ظل انقطاع تام للاتصالات والإنترنت.

فيديو قد يعجبك:



