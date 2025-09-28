إعلان

مقربون من نتنياهو: ترامب سيطلب تنازلات مؤلمة كجزء من خطة إنهاء الحرب

كتب : مصراوي

07:08 م 28/09/2025

ترامب ونتنياهو

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير جدول أعماله المقرر اليوم في نيويورك ليعقد اجتماعات مع فريقه المصغر استعدادا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غدا في البيت الأبيض.

ونقلت البث العبرية عن مسؤول في ديوان نتنياهو، أن هناك فجوات كبيرة مع إدارة ترمب بشأن خطة إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى.

وكان نتنياهو، يستعد للمشاركة في فعالية "نقابة الأخبار اليهودية" في نيويورك، لكنه تراجع عن مشاركته بعد منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه: لدينا فرصة جيدة لحدث مذهل في الشرق الأوسط. لأول مرة على الإطلاق. سنُنجزه!"، وفق ما نقلته القناة 12 العبرية عن مصدر.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو ترامب غدا الاثنين في البيت الأبيض، إذ بدا أن المحيطين برئيس حكومة الاحتلال يدركون أنه سيُطلب منه تقديم تنازلات مؤلمة كجزء من خطة ترامب لإنهاء الحرب بغزة.

