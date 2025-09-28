عمال موانئ أوروبا يتحركون لوقف شحنات الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل

وكالات

أعلن اتحاد عمال الموانئ في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط عزمه تنظيم تجمع في مدينة جنوة الإيطالية يومي الجمعة والسبت المقبلين، لتنسيق الجهود الرامية إلى منع مرور شحنات أسلحة قد تُستخدم في غزة، وسط توقعات باتساع نطاق هذه التحركات لتشمل مقاطعة تجارية أوسع ضد إسرائيل.

ويستعد اتحاد عمال الموانئ الإيطالي لاستضافة نقابيين من المغرب وإسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص وألمانيا بهدف بلورة استراتيجية مشتركة.

وقال فرانشيسكو ستاتشيولي، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد طلاب جامعة "يو إس بي" والمنسق مع الشركاء الدوليين، إن المشاركين يتطلعون إلى صياغة خطة عمل جدية وملموسة تجمع بين الإجراءات العاجلة والرؤى طويلة الأمد.

وذكر ستاتشيولي، أن الخطوات المقبلة قد تشمل تنفيذ تحركات عمالية منسقة في الموانئ الأوروبية، لا تقتصر على حظر شحنات الأسلحة فحسب، بل تمتد لتشمل جميع البضائع المتجهة إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن المبادرة انطلقت أساسًا كمسعى لتوحيد جهود عمال الموانئ في منطقة البحر المتوسط، بهدف تحويل الموانئ إلى مناطق خالية من السلاح.

وتناقش الاجتماعات سبل التعامل مع أسطول الصمود العالمي، وهو قافلة مساعدات إنسانية كانت تقل ناشطة المناخ جريتا ثونبرج وتعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة إسرائيلية في المياه الدولية جنوب كريت مطلع الأسبوع.

وتشمل المحادثات أيضًا مقترحات لوقف الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، مع احتمال توسيع النقاش ليطال العلاقات التجارية بين تل أبيب والاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التحركات عقب رسو سفن محمّلة بالأسلحة والمعدات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل في موانئ بيرايوس باليونان ومرسيليا بفرنسا وجنوة بإيطاليا.