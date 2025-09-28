حماس: لم نتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها لم تتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة.

وأكدت حماس، في بيان اليوم الأحد، أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال "الفاشلة" في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت حماس: "مستعدون لدراسة أي مقترحات بما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية".

وأمس السبت، قالت مصادر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن حركة حماس وافقت مبدئيًا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وتتضمن الخطة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وكجزء من الصفقة، سيتعين على إسرائيل التخلي عن أي خطط لضم قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

وذكرت المصادر، أن قطر لعبت دورًا في إقناع حماس بالموافقة على إطار الاتفاق، ويأمل ترامب في الانتهاء منه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يلتقيان يوم الاثنين.