"التعامل معه أو القصف".. منظمة حقوقية: الاحتلال يبتز عائلات غزة

كتب : مصراوي

09:56 ص 28/09/2025

غزة

وكالات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تنتهج سياسة ابتزاز خطرة بحق عائلات في قطاع غزة، وإنها تضع العائلات بغزة أمام خيارين، إما التعاون مع قواتها وميلشياتها أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري.

وأفاد المرصد، بأن الاحتلال استهداف عائلة البكر بعد يوم واحد من رفضها تشكيل مليشيا تعمل لصالحه، مشيرًا إلى أن الاحتلال عرض على عائلة البكر البقاء بمنطقتها مقابل تشكيل المليشيا على غرار مليشيا أبو شباب.

وذكر أن عائلتي الديري ودغمش عُرِض عليهم نفس العرض وقصفت منطقهما بعد رفضهما، موضحًا أنه استشهد من العائلتين أكثر من 60 فردًا مع وجود آخرين تحت الأنقاض.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن رفض العائلات الخضوع لمقايضات الاحتلال لا يسقط عنها حق الحماية أو يبرر أي هجوم أو تهجير لها.

غزة إسرائيل المرصد الأورومتوسطي حقوق الإنسان
