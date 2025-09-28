إعلان

وزارة الدفاع الروسية تُعلن إسقاط 41 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

كتب : مصراوي

08:05 ص 28/09/2025

وزارة الدفاع الروسية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط 41 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

ويستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور، إذ أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

