وزير دفاع الاحتلال يهدد بتدمير غزة والقضاء على حماس

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش سيزيد من حدة هجماته في غزة خلال المرحلة المقبلة، ويتقدم نحو مرحلة الحسم.

وأكد وزير دفاع الاحتلال أن الجيش سيسعى لتدمير غزة والقضاء على حماس، إذا لم تفرج عن جميع الأسرى لديها إضافًة لتسليم سلاحها، مشيرًا إلى أن الحرب لن تتوقف حتى تحقيق جميع أهدافها.

وفي هذا السياق قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعرقل كل محاولات الوصول إلى صفقة ويجب إعادة جميع الأسرى، مشيرًة إلى أنه ما زال هناك 48 أسيرا في غزة ونتنياهو يكذب.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن نتنياهو أصبح منبوذا وفشله السياسي سيسجل لأجيال قادمة، مشيرة إلى أن عصر الألاعيب والتخريب قد انتهي والعالم أصبح يدرك أن نتنياهو أصبح ملاك الخراب.

وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين: "أبواب الجحيم ستفتح على نتنياهو في إسرائيل إذا لم يعد من الولايات المتحدة بصفقة".