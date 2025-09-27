إعلان

وزير دفاع الاحتلال يهدد بتدمير غزة والقضاء على حماس

كتب : مصراوي

08:51 م 27/09/2025

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش سيزيد من حدة هجماته في غزة خلال المرحلة المقبلة، ويتقدم نحو مرحلة الحسم.

وأكد وزير دفاع الاحتلال أن الجيش سيسعى لتدمير غزة والقضاء على حماس، إذا لم تفرج عن جميع الأسرى لديها إضافًة لتسليم سلاحها، مشيرًا إلى أن الحرب لن تتوقف حتى تحقيق جميع أهدافها.

وفي هذا السياق قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعرقل كل محاولات الوصول إلى صفقة ويجب إعادة جميع الأسرى، مشيرًة إلى أنه ما زال هناك 48 أسيرا في غزة ونتنياهو يكذب.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن نتنياهو أصبح منبوذا وفشله السياسي سيسجل لأجيال قادمة، مشيرة إلى أن عصر الألاعيب والتخريب قد انتهي والعالم أصبح يدرك أن نتنياهو أصبح ملاك الخراب.

وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين: "أبواب الجحيم ستفتح على نتنياهو في إسرائيل إذا لم يعد من الولايات المتحدة بصفقة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس غزة حماس نتنياهو إسرائيل الأسرى الإسرائيليين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب
لأول مرة.. إسرائيل تروي كيف وصلت إلى نصر الله في مخبئه - فيديو وصور
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين