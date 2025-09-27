نصف ناخبي نتنياهو يدعمون خطة ترامب للسلام في غزة



تل أبيب- (د ب أ)

كشف استطلاع للرأي نشر اليوم السبت، أن الدعم الذي نالته الخطة التي يتوقع أن يقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، فاق المعارضة له، حتى بين ناخبي الائتلاف الحكومي في إسرائيل.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن 41 % من ناخبي الائتلاف يدعمون الخطة مقارنة بـ33 % يعارضونها.

وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب (أكتوبر/تشرين أول 2023) التي يتجاوز فيها الدعم بين ناخبي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للخطة، المعارضين لها.

ومن بين الناخبين المعارضين، كان الدعم حتى أقوى حيث يؤيد الخطة 72 % مقابل اعتراض 4 % فقط. وبشكل عام، يدعم 53 % من الجمهور العام خطة ترامب ويعارضها 17 % ولم يحسم 30 % رأيهم، بحسب ما نقلته جيروزاليم بوست.

وتدعو خطة ترامب للسلام في غزة والتي تشمل 21 نقطة إلى الإفراج عن كل الرهائن لدى حماس خلال 48 ساعة من توقيع الاتفاق، مقابل السحب التدريجي للقوات الإسرائيلية، بحسب شبكة سي.إن.إن.

وتردد أنه جرى طرح الخطة خلال اجتماع ترامب الأخير مع القادة العرب ومن المتوقع أن تتم مناقشته في اجتماعه المقبل مع نتنياهو.