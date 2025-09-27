تجدد الاشتباكات على الحدود التايلاندية والكمبودية



بانكوك- (د ب أ)

تجددت الاشتباكات بين الجيشين التايلاندي والكمبودي عبر الحدود اليوم السبت، بعد اتفاق بين البلدين على وقف إطلاق النار في شهر يوليو الماضي.

وأفاد الميجور جنرال وينثاي سوفاري، المتحدث باسم الجيش الملكي التايلاندي، "في 27 سبتمبر بين الساعة 12:00 ظهرًا والساعة 12:30 ظهرًا تقريبًا، تلقى الجيش تقارير من منطقة الجيش الثاني تفيد بأن الجنود الكمبوديين أطلقوا النار من أسلحة صغيرة وقاذفات قنابل يدوية باتجاه المواقع التايلاندية في تشونغ آن ما في مقاطعة أوبون راتشاثاني"، بحسب صحيفة "ذا نيشن" التايلاندية.

وقال إنه تم وضع فرقة عمل سوراناري في حالة تأهب قصوى، وصدر لها أمر بالرد بشكل متناسب مع الوضع.

وأضاف المتحدث أنه في الوقت الحالي، لا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات في صفوف القوات التايلاندية. وسيتم إبلاغ أي تطورات أخرى على الفور.