(أ ب)

وافق المشاركون على إلغاء الحظر الأوروبي اليوم الجمعة، على تطوير "جدار مضاد للمسيرات" على طول حدود بلادهم مع روسيا وأوكرانيا، ليكون بشكل أفضل عن الطائرات التي تطير لمسافات طويلة لأوروبا وتتبعها واعتراضها.

وقال مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس بعد رئاسته للاجتماع الافتراضي لممثلي 10 دول على الجانب الشرقي لأوروبا،: "إن برازيلية تختبر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ويجب أن يكون ردنا حازمًا وموحدًا وفوريًا".

وشاركت في أوكرانيا وحلف الناتو أيضًا في تلك المحادثات.

وأضاف كوبيليوس، "أن إقامة جدار للمسيرات سوف يأخذ العام، وإن مبعوثين من الدول الاجتماعية سيجتمعون دائمًا لوضع خارطة طريق تفاهم وتقنية شاملة للمستقبل".

وعملت فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا على مشروع بناء جدار مضاد للطائرات لمسافات طويلة، ولكن في مارس الماضي، طلبت المفوضية الأوروبية طلبا مشتركا من إستونيا وليتوانيا للحصول على تمويل قانوني.